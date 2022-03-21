國民黨與民進黨台南市議員初選領表登記21日同時開跑，兩黨參選首日兩樣情，國民黨領表僅6人，相對冷清，民進黨參選爆炸，多達41人領表，不少派系成員聯合領表造勢，熱鬧非凡。

國民黨、民進黨年底台南市議員黨內初選21日登場，國民黨預目標在年底地方選舉搶下20席，這次第5、第8選區因婦女保障名額與黨籍議員謝龍介參與台南市長黨內初選等問題延後登記，其餘選區先開跑，首日領表者僅有安南區童小芸、李中岑、曾文選區游榮智、東區曾培雅、王家貞與大北門區方一峰。

相較於國民黨的冷清，民進黨登記首日十分熱鬧，上午即有蔡麗青、蔡蘇秋金、黃肇輝與余柷青領表登記。

民進黨台南市黨部下午還有大新營選區張豪澤、劉米山、沈家鳳、王宣貿、李宗翰、蔡宗翰。曾文選區的江彥霆、吳通龍。大善化選區的陳碧玉、林志展、李偉智。安南區的唐儀靜、郭清華、王錦德。永康區的陳世霖、陳秋萍、朱正軒、李信輝。中西、北區的周嘉韋、沈震東、邱莉莉、林建南。南區、安平區的周麗津、呂維胤、鄭光哲、李啟維。東區的蔡筱薇、陳金鐘、蔡旺詮、鍾聯家、陳世安。南關線選區：朱明宏、陳皇宇、郭鴻儀、鄭佳欣等。另有市黨部執行委員陳世輝及市黨部秘書吳勝宏領表。共計41人。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，民進黨延續去年公投勝利氣勢，台南市是縣市合併升格以來最多人參選的一次，其中大新營區、北門區、曾文區、安南區、永康區、北區與中西區、安平與南區參選者比提名席次還多。登記超額的選區，4月11日至5月31日展開初選民調決勝負。