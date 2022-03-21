台中是六都第2大城，位處中部交通、民生、經濟及消費樞紐，治安是項挑戰，台中市政府警察局表示，全體警察同仁均全心投入維護治安，在緝毒、肅槍等績效獲得多項六都第一，且暴力、竊盜犯罪等案件發生數逐年下降、破獲率逐年上升，持續透過「偵防並重」、「科技建警」、「警民合作」等多項措施，強力執行各項打擊犯罪策略。

警察局表示，市長盧秀燕上任後對台中市治安相當重視，要求警察局一定要「有案必破，而且要快破」。一旦發生犯罪，一定會強勢執法、快速打擊，不論任何形式的暴力犯罪，短期內迅速破案。

統計台中市全般刑案、暴力犯罪及竊盜犯罪等案件發生數均呈現逐年下降且破獲率逐年上升趨勢，整體治安狀況平穩，尤其去年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」及「暴力犯罪發生數」等多項指標，在六都為「最低」或「次低」，防治有成效。

市府表示，台中市警方在主動打擊犯罪方面，展現具體成效，其中在「掃蕩毒品犯罪」、「打擊詐欺犯罪」、「檢肅非法槍械」及「掃蕩黑幫暴力犯罪」等治安重點工作，透過強力打擊，近年來在警政署各項考核評比均有優異表現。

警察局指出，緝毒方面，2016至2021年10期評比有8次六都第1名；「安居緝毒專案」連五波特優五連霸，2018年、2019年更連續4波獲行政院表揚。肅槍方面，2016至2020年9期評比有6次六都第1名；2021年評比獲「特優」機關。

掃黑方面，2019至110年評比均獲「特優」機關。打詐方面，2016至2021年10期評比均獲「特優」機關；2022年全國同步打擊詐欺專案六都第1名。

警察局表示，綜觀當前治安環境，疫情期間宅經濟盛行，全國詐欺犯罪受理數有增加趨勢，尤其假投資詐欺手法案件及財損均明顯增加，台中市去年詐騙案件共發生1571件，財損金額達2億9228萬餘元，市民受害情形仍多。

警察局說，將持續規畫「嚴守強攻」策略，除針對詐欺車手、集團加強打擊力道，以「刨根斷金源」為打擊目標外，在防守方面，更聯合金融機構建立阻詐，讓第一線行員能有效攔阻民眾遭詐騙，也利用各式宣導方式及管道，如早晚安圖、社群網路等，將防詐觀念內化至民眾的生活，以有效防制詐欺犯罪發生。

警察局長蔡蒼柏表示，安居樂業是每位市民對生活的基本追求，警察局將一秉初衷，認真看待每個案件，投入警力全力打擊各項犯罪，以提升民眾滿意度為目標，以關懷、服務為起點，貼近民眾、強化服務，並結合各單位資源，運用科技偵查犯罪，戮力執行有效治安策略，打造台中為全國最宜居城市。

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