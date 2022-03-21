台東專科學校土木科師生創作的校徽創作，獲全國複賽佳作。（莊哲權攝）

國立台東專科學校精誠校區原校徽雕塑作品已老舊壞損，高職部土木科學生魏孝宸、林文宇在老師指導下，設計創作全新校徽造型藝術，並結合周邊微型生態活化校園空間，獲得111年度全國高職專題暨創意製作競賽複賽佳作，參賽學生魏孝宸說，校徽公共藝術不僅是全國專題競賽，更是重要的精神傳承。

設置在東專精誠校區大門全新的校徽共藝術，為土木科學生魏孝宸、林文宇在專題實作課程所創作，2人在老師陪伴下，自去年暑假展開工程，從基礎開挖、鋼筋綁紮，師生兢兢業業，舖面施作除了採用清水磚，也將舊校徽底座的黑色大理石打碎融入其中，象徵新舊傳承。

魏孝宸表示，運用3年所學各項技術實作完成的新校徽，對團隊來說，不僅是全國專題比賽的作品，更是重要的精神傳承，未來將佇立在校門口數十年甚至百年，象徵了學校師生的精神與願景。

這座新校徽也活化了校園空間，將原先荒蕪的草地整平，並在周圍營造微型生態系，促成新的活動廊帶，是師生、鳥類、松鼠、貓與狗的棲息場域，林文宇說，「地景附近灑上了植物種子，待長成後，師生與來賓一進校門就能看到美麗的景觀」。

老師張凱翔表示，這次專題作品是學習過程到實作的完整呈現，對整體校園景觀也有很大的改善。老師張恒瑋指出，專題作品「校徽公共藝術的再現與傳承」參加全國高職學生專題暨創 意製作競賽，與來自全國110隊共約300位學生共同角逐，獲得創意組「全國複賽佳作」，可做為將來升學的加分依據。