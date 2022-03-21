中天《小明星大跟班》在今（21日）開棚，納豆女友陳依依是錄影嘉賓之一，吳宗憲表示有在日前關心過納豆，「演藝圈裡大家比較像親人、一家人。」依依在錄影前就透過經紀人表示不方便受訪，為躲避現場媒體，她低調的從後門進入攝影棚，進行錄製工作。

依依經紀人趁著錄影空檔出面回應，「很謝謝大家的關心，現在狀況都很好，像大家看到的那樣，豆哥那邊的狀況因為家人有交代，希望先讓他休息，所以不好多做回答。」至於是否已經出院，經紀人則表示自己沒辦法多做回答，她也強調自己的回應都是代表依依，無法代表納豆對外回應。

依依曾在白色情人節分享她與納豆的合照，是否為近期所拍，經紀人語帶保留的說：「是近期的，是之前幾個月所拍的。」她也表示納豆一直都可以自己走路，說話各方面都很ok，目前正在積極接受復健，活動關節。關於依依的心情，經紀人表示依依都很好，工作活動都一切正常，沒有因為此事而減少工作，休息的的時候就是會在醫院陪伴納豆。