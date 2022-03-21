蔡上機洩天機！2022年12生肖房地產運勢，誰能成為房產大亨。

2022年房市持續火熱，投資不動產成為全民話題，政府不斷祭出各項打炒房措施，全台房市觀望氣氛濃，究竟2022年虎年您有沒有投資房地產致富的機會？手上有房到底要不要「獲利了結」？《中時新聞網》特別邀請命理大師蔡上機錄製視頻解析12生肖「房地產運勢」，想知道虎年哪個生肖最能成為房地產大亨嗎？「讓我們繼續看下去」。

■肖馬房地產運勢

1.父母或子女對自己的房地產，有帶旺幫助的功能，或有機會得自父母、子女的家產。自己也會安頓好雙親，但家產家務事卻不利於子女。

2.若以房地產為職業者，恐常有嚴重之糾紛，或涉及不法，如偽造文書、違約等事件發生，嚴重恐犯官司或牢獄之災。

3.若是專門處理執行法拍、不良資產，解決房地產糾紛的工作職業，因為經常處在這種糾紛的解決過程，反而剛好可以破解房地產帶來的災禍。

■肖羊房地產運勢

1.房地產買賣交易恐有違約、棄約或詐欺、偽造文書等不法之情事。對於房地產容易夾帶糾紛或人謀不贓的情勢，小心牽扯官司訴訟、牢獄之災，或發生殺身之禍。

2.特別要注意，因金錢財務問題或職場發生變故危機，導致不動產遭受處分，可能被法拍變賣，或被查封、扣押、接管、掠奪等。

3.居家或居住場所要小心發生「水、火、電、爆炸」的災難，若發生恐嚴重毀損財務，或有生命危險問題。

4.若從事房地產事業工作或投資，要小心賠上大錢，最後一無所有。

■肖猴房地產運勢

1.居住的地方要小心發生災難，尤其因公出差外宿，更要注意。

2.居家問題或家務事，尤其在裝潢修繕、維護建造房屋，會經常讓自己多花錢，建議量力而為。

3.以房地產為職業者有機會大賺錢，以收購買賣處理法拍、不良資產的利益為最大。

4.私人投資、囤房買賣，要小心財務槓桿壓力過重吃緊問題，或買賣之間易生糾紛。

5.海外房地產運勢非常不佳，有高度風險，今年最好不要碰，以免遭逢嚴重的損害或糾紛。

6.同時，今年也小心爛桃花，毀壞家運、家產。

■肖雞房地產運勢

1.建商、代銷、仲介或以房地產為常業者，在房地產上大有發展，業績興隆、有機會大賺錢。包括海外房地產也有利可圖、大發利市。

2.但因房產運勢佳，要注意小人眼紅、妒嫉、做梗，來搞事、找砸、破壞。

3.所有地產的商機計畫執行案，最好都能保密低調不招搖，避免招來牛鬼蛇神。

■肖狗房地產運勢

1.今年房地產運勢有高度的風險，要謹慎機警、小心以對。

2.在買賣的交易契約上，很容易有違約、棄約、糾紛或涉及違法、偽造文書印鑑，衍伸血光問題。

3.尤其小心容易受到相關人事的連累、詐騙、設計、侵吞、謀害。或者有人聯手共謀不法之情事，要小心被割稻尾，或被黑吃黑背叛的災禍！

■肖豬房地產運勢

1.今年房地產有機會獲利賺到錢。但需速戰速決，見好就收，即時獲利了結、入袋為安。不宜持久戰，否則夜長夢多、易生變數，利益可能消失或發生糾紛。

2.容易導致房地產的交易或財運，受到破壞、出現逆轉，最後功敗垂成，功潰一簣。

3.海外房地產風險極大，今年最好不要碰，以免失策虧損，甚至招來官司。

4.代銷、仲介、業務，今年也要小心任何買賣交易之間的糾紛。