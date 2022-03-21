國民黨中常委選舉被傳敗壞選風等消息不斷，國民黨考紀會為端正選風，開放檢舉電話跟信箱，並調查相關事證。台北市議員徐巧芯具名檢舉國民黨立委傅崐萁涉賄。國民黨考紀會今邀傅崐萁到案說明，經考紀委員過半決議，認定查無不法，不予懲處。

傅崐萁遭檢舉送匾額、醬油，傅崐萁今天到國民黨考紀會說明，醬油的部分署名是花蓮縣長徐榛蔚，且祝賀文寫佳節愉快，國民黨考紀會認為這可能是祝賀節慶，與中常委選舉無關，查無不法，不予懲處。

至於中常委王伯綸被檢舉送錢、送禮，則因原檢舉人澄清非本人檢舉，目前原檢舉人已經至警察局報案，稱自己被人冒名檢舉，考紀會先暫待警方調查。

對於國民黨主席朱立倫要求考紀會2周內提報告，明天即將到期線，國民黨考紀會主委李貴敏表示，不會因為期限到了就不查了，如果有人願意具名檢舉並提出確切事證，仍然歡迎透過檢舉電話跟信箱來檢舉，有新事證就會另立案調查，絕對是抱持毋枉毋縱的態度。

至於換票聯盟問題，國民黨考紀會上周五發問卷給中常委，今天只回收四份問卷，皆否認有參與所謂換票聯盟。傅崐萁也向考紀委員表示，自己有全國知名度，才不需要參加換票聯盟。