為便利偏遠地區交通，提供大甲、外埔、后里等地居民往返市區一小時生活圈，台中市交通局新闢經海線行駛高速道路至市區的651路公車路線，將於23日營運；該路線串聯海線及北屯區、一中商圈、台中火車站等，不但讓民眾通勤、通學更便利，也能舒緩甲安埔地區往市區道路，在尖峰時段的交通繁忙情況。

交通局長葉昭甫指出，目前大甲、外埔區行駛高速公路直達市區的公車，包括有154、157、658及659路等路線，但因法令規範公車在行駛高速公路時不能提供立位，也使得海線地區往台中市區的公車，經常在尖峰時段出現滿載情況，供不應求。

為協助民眾能有車可搭，交通局除請業者增加公車班次服務，也持續滾動式檢討新闢路線的可行性，幾經討論，決定3月23日起新闢651路公車正式上線，該路公車從大甲區公所發車至台中女中，期間行經大甲車站、外埔區公所、后神路經國4及國1，下交流道後會停靠捷運文心崇德站、中國醫藥大學、一中商圈、台中車站及台中女中。

交通局強調，651路公車在海線地區沿線每站皆停，但進入市區後採跳蛙式停靠主要站點，盼藉此強化尖峰時段海線地區往返市區的公車服務能量，其海線端平日早上5點35分至晚間7點50分發車、台中女中端平日則從早上7點10分至晚間9點30分發車。