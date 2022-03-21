據中國民航局消息21日，確定東方航空一架波音737客機在昆明飛廣州途中於廣西梧州上空失聯，並目前已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。根據《人民日報》報導，廣西第一批消防救援117人已到達梧州墜機現場，並立刻成立搜救前線指揮部，共抽調650人分三個方向趕赴藤縣現場展開搜救工作。

據廣西消防救援總隊官方微博消息，梧州市消防救援支隊接獲消息後，立即調派23輛消防車、117名消防救援人員前往救援，首戰力量已抵達失事現場展開救援。

另外廣西消防救援總隊也迅速啟動應急預案，全勤指揮部趕赴現場，調派南寧、柳州、桂林、北海、玉林、賀州、來賓、河池支隊538名消防救援人員前往增援。

據了解，此次事故班機的東航MU5735的飛機編號為B-1791、機齡6.8年，屬於較新客機。該航班原計劃21日下午1點10分從昆明長水機場起飛，3點05分到達廣州白雲機場，但飛機1點15分起飛後，於下午2點20分左右與地面失去聯繫。