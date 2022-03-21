高雄市1名17歲少女因父母離異，從小和阿嬤相依為命，3月初因無照騎車撞傷人，付不出1萬多元和解費，也未出庭，遭少年法院發布協尋，警方透過少女朋友圈，得知少女離家遠赴嘉義縣找打工機會，無功而返，寄住鳳山友人家，17日循線找到少女，讓少女的阿嬤喜極而泣。

高雄市17歲少女小花（化名）因之前交上曾吸毒的朋友，因小花討厭吸毒味道，未跟著朋友染上吸毒，因此被高雄市警局少年隊警方列為關懷輔導對象；今年3月初，小花無照騎車撞傷人，對方傷勢不嚴重，雙方和談後，小花需付出1萬多元的賠償費。

小花怕阿嬤擔心，於是瞞著阿嬤後離家，想投靠在新認識的嘉義縣友人，找尋打工機會，但卻無雇主願意雇用小花，後來又折返高雄，寄住鳳山友人的住處，少年隊警方前往住家訪查多次未遇，從阿嬤的口中得知小花離家多日，都無消息。

警方後來查出小花因過失傷害罪未出庭，3月9日被少年法院通報協尋，於是透過小花往日的交友圈追查，發現小花落腳在鳳山區文雅街的友人住處，17日循線順利找到小花，警方告知小花，可提供如何處理車禍案件相關訊息，勇敢面對到少年法院報到，阿嬤才不會擔心，小花才放心回家和阿嬤團圓。

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