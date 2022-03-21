基隆城市覽會將於4月22日登場，為期11天，市長林右昌今天下午搶先開箱，逐一介紹A、B、C主展區和K副展區策展項目及特色，並首度公開主視覺，他提及，不擔心策展內容不精彩，最大挑戰反而是交通、人流接駁、如廁服務等。

林右昌指出，城市博覽會以「城市即展場」為概念，山海皆展區，其中基隆港口是核心，串聯3大主展區及1個副展區，日夜都有精彩的亮點活動；主展區A從西岸碼頭2號倉庫、海洋廣場一路延伸至KEELUNG地標，串聯至B展區舊漁會正濱大樓、正濱漁港及和平島，搭配C展區海科館及潮境公園，最後加入K副展區沙灣歷史文化園區。

林右昌說，籌辦城市博覽會的用意，主要是在地化與國際化的連結，並促進市民對城市的認同；其次是基隆進入城市轉型的新旅程；第三則是城市行銷，增加基隆的能見度，展現這幾年的營造成果。

他提及，A展區內容聚焦在基隆的翻轉、文化治理等，目前策畫2處主要展館，其中西2倉庫主題為「起點城市」，將透過城市模型、照片蒐集和沉浸式體驗等手法策展，呈現市政建設與這幾年基隆的翻轉；主展二館則是在舊火車站區，主題為「時代基隆」，以聯合事務所的形式包裝，呈現近年城市改造暨空間發展規畫。

B展區包含舊漁會正濱大樓、正濱漁港及和平島等區域，規畫潮藝術、海派浪漫光雕秀、萬國市集等系列活動；至於C展區則以海科館為門戶，場域由室內向外延伸至潮境公園和八斗子漁港，讓海洋走入民眾生活，感受漁村再生魅力；另外，K副展區則涵蓋要塞司令部、沙灣歷史文化園區，除以要塞多媒體互動策展為主軸，校官眷舍與司令官邸將規畫兒童書屋期間限定書店等。

此外，林右昌首度公布城市博覽會主視覺作品，他強調，畫面色彩繽紛，非常有活力，希望呈現基隆不一樣的意象，拋開過去給大家黑黑、暗暗的城市印象，展現熱情、多元、繽紛、奔放的感覺。

最後，林右昌提及，各展區主題、內容豐富，相信反映一定很熱烈，但基隆腹地不大，仍有幾項嚴峻課題，包括交通、接駁疏運、如廁服務等，另市府人力調度也是一大考驗，團隊會逐一克服，呈現最好的基隆。