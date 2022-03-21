警方將白面鼯鼠帶回派出所安置。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

甕仔雞太香?引來白面鼯鼠 警方帶回協助野放

大湖警分局大湖派出所員警19日執行巡邏勤務，經過一間甕仔雞餐廳時，發現店外出現一隻大白鼠，上前察看發現是白面鼯鼠，員警擔心牠跑到大馬路發生意外，將牠帶回派出所安置，並通報苗栗動保所將白面鼯鼠送回棲息地野放。

根據資料顯示，白面鼯鼠屬於松鼠科，身長約35到43公分、尾長44到48公分，背部為棕褐色，頭與體背面暗赤褐色，頭部的前半臉部及掌部與腹部呈白色，頭大、臉圓，而且眼睛也大，模樣相當可愛。

白面鼯鼠屬於夜行性動物，一般常棲息在低、中及高海拔針、闊葉林，但以中高海拔較常見，雪霸國家公園、太魯閣國家公園以及玉山國家公園皆有其分布，目前台灣未將其列入保育類動物。

大湖警方呼籲，近期山區氣候變化大，可能有短暫陣雨，台3線可能出現野生動物溜搭，行車時務必隨時注意車前狀況，以避免發生危險。

另外，目前白面鼯鼠雖然未被列入保育類動物的名單之中，但依據野生動物保育法第10條及第50條罰則規定，獵捕、宰殺一般類野生動物者，將處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

而騷擾、虐待一般類野生動物者，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰，切勿任意捕獵或傷害野生動物以免因小失大。