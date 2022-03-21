石知田、許安植、徐鈞浩領銜主演的《白書》日前開鏡。（Vidol提供）

Vidol今年將首度推出原創互動劇《白書》，找來石知田、徐鈞浩以及在《茶金》中飾演「天才茶師」的許安植領銜主演，而這次Vidol將挑戰傳統戲劇表現，以「互動模式」進行，增加趣味性，讓每位戲迷都有機會翻轉劇中角色的命運。

Vidol原創互動劇《白書》，劇情描述人們死後才能進入的一家白書店，裡頭記載著每個人在世時的所有記憶，當你閱讀過屬於自己的「白書」便會迎向來生。《白書》日前已經舉行開鏡儀式和讀本，劇中飾演高中生張曉姝的許安植透露，「因為劇中角色要會彈吉他，看到這個劇本時真的很緊張，因為對吉他真的一竅不通」，還好同劇的兩位鮮肉男神指導，讓許安植放心不少。

而飾演「非人類」角色駕輕就熟的石知田，這次在《白書》中飾演顏午玄一角，他卻有不同的解讀，他說，「有種充滿邊緣感，但也是一種自由的表現，反而更有寫實感」。而徐鈞浩過去因BL劇讓人印象深刻，這次將挑戰張力十足的校草角色簡時碩，讀完本後的他對於角色可能會變得陰沉、歇斯底里等狀態，讓徐鈞浩已經迫不及待。

這次Vidol原創戲劇首度挑戰，讓觀眾線上票選結局，在戲劇直播的同時，將會依照戲迷投票的結果，改變劇中角色的每一步路，讓觀眾不再有種孤單感，互動模式除了增加趣味、融入性，讓看戲的你深度參與互動戲劇體驗，更深入其中。Vidol原創互動劇《白書》預計今年4月在Vidol平台播出。