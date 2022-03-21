俄烏戰爭陷入膠著，通膨增溫，許多投資人紛紛將資金轉移到黃金等工具避險。法人指出，除了傳統抗通膨工具黃金外，「不動產、基礎建設、天然資源及林業」等實質資產，也可望在通膨攀升環境下帶來領先表現，是這波通膨與地緣政治風險下的雙重受惠者。景順投信指出，由於俄羅斯和烏克蘭分別是全球重要原油、金屬及農作物等供給國，除了國際油價持續飆漲外，供應鏈的中斷也加劇大宗商品價格進一步升溫，讓原本就居高不下的通膨壓力雪上加霜，以美國2022年2月消費者物價指數為例，年增率達7.9％，續創40年來新高，為遏止通膨惡化，美聯準會也在16日宣布升息1碼，為2018年來首次升息。據統計，實質資產相關產業在通膨升溫時期，具有相對優質的投資報酬率，可望抵禦通膨的負面衝擊外，景順投信表示，在非通膨攀升時期，實質資產同樣也有機會能提供比傳統股票及固定收益更出色的收益率。景順投信觀察，據統計至2021年底數據可以發現，實質資產相關產業中，不管是金屬與礦業、能源、天然資源，或是基礎建設、不動產與林業、農業的收益率，都較傳統股票及債券的1.7％與1.3％高，具收益優勢。景順投信指出，景順集團有20多年龐大的相關資產管理經驗，景順實質資產社會責任基金（原名：景順天下地產證券基金）聚焦實質資產公司，鎖定不動產、基礎建設、天然資源及林業等四大焦點產業公司，並由景順上市實質資產團隊管理，旗下資產規模達205億美元，投資資歷超過21年，實績顯赫。凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，由於美國景氣持續復甦，市場缺工缺料的供應鏈問題會推動通膨升溫，加上全球塞港問題趨緊，以及近期烏、俄事件等國際政治情勢干擾，影響不少資產波動度加劇；然REITs資產具備大量的不動產，擁有土地資產者將更有先進者優勢，且伴隨通膨上漲，無論是房價的資產價格或是不動產的租金皆可能隨漲，挹注REITs長線收益穩健的表現機會。葉菀婷進一步指出，REITs具有資產實質防護力，主要受惠於不動產租金的持續成長，成為抗通膨及防禦市場波動的投資利器，此外，就現階段REITs的評價面來說，仍具有向上擴張的空間，估計對今年度REITs產業獲利仍可維持溫和增長的作用，尤其看好握有數位化趨勢及著重物流倉儲的未來世代REITs題材，長線投資趨勢向上可期。