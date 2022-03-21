溪湖溫室早春葡萄今年提前在月初上市，目前進入盛產期，今年行情大好，近日送往北農拍賣交易，還拍出每公斤390元亮眼高價，行情看俏。（謝瓊雲攝）

溪湖溫室早春葡萄今年提前上市，品質佳、行情看俏；溪湖鎮長黃瑞珠（右）與農會總幹事陳金源到果園裡採果，呼籲民眾把握產季品嘗香甜的早春巨峰葡萄。（謝瓊雲攝）

溪湖溫室早春葡萄今年提前上市，品質佳、行情看俏；溪湖鎮長黃瑞珠（左）與農會總幹事陳金源到果園裡採果嘗鮮，呼籲民眾把握產季品嘗香甜的早春巨峰葡萄。（謝瓊雲攝）

溪湖溫室早春葡萄今年提前在月初上市，目前進入盛產期，今年每公斤價格可至320元至360元，行情大好。（謝瓊雲攝）

溪湖溫室早春葡萄，果粒碩大飽滿、果色深沉紫黑，果皮帶有果粉、且甜度高，入口果肉紮實，香氣、風味十足。（謝瓊雲攝）

季節交替，正值蔬果青黃不接時期；全國產量最大宗的溪湖早春巨峰葡萄，往年都是三月中下旬，葡萄完全轉色才開始採收，今年提前在月初就上市，十分搶手，近日在北農曾拍出每公斤390元高價，行情看俏。

彰化縣為全國鮮食巨峰葡萄最大產區，其中溪湖鎮種植面積近500公頃，溫室栽培占逾6成，每年早春葡萄上市詢問度都很高，過去兩年因多種水果豐收，影響葡萄銷路與價格，今年冷冬連續低溫影響，讓溫室早春葡萄重回行情高點，揚眉吐氣。

溪湖鎮長黃瑞珠表示，早春葡萄上市，葡萄園內結實纍纍，一大串果粒個個碩大飽滿、色澤紫黑，還帶有果粉，吃起來果肉紮實、甜度高，可以說是風味十足；歡迎民眾把握2個多月產季，來溪湖吃葡萄、採葡萄，還可規畫半日、一日遊程，到糖廠搭小火車，吃羊肉爐。

果農楊哲榮栽培溫室葡萄逾1公頃，每年固定交由行口、農會銷售；他說，今年受到冬季連續寒流低溫影響，產量稍減、轉色較晚，但甜度仍達20度以上，交給行口每公斤平均約可賣到320元至360元好價格，比往年好；因其他水果產量減少，提早3周開始採收，接下來葡萄完熟，甜度還會更高，風味更好。

溪湖農會總幹事陳金源指出，近年因極端氣候影響，愈來愈多葡萄農改架設溫室栽培，較不受外部天候影響干擾，且溫室內溫度高、乾濕度穩定，較早成熟，產量穩定、收益高；而露天栽培的夏果將在6月成熟上市，品質受今年冬雨、低溫影響，且量少價揚，每公斤約在120元至150元之間，漲幅約1至2成。