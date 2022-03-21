技專校院入學測驗中心今天表示，111學年統一入學測驗四技二專暨二技准考證將於3月23日寄發，准考證上載明考試地點、應試時間等相關資訊。今年四技二專總計報考人數為7萬9266 人，較去年減少9044人，是歷年最低；二技報考人數為7091人，比去年減少775人。

技專校院入學測驗中心說，集體報名考生准考證將以包裹寄至原代辦報名學校，個別報名考生以掛號方式寄送至通訊地址；若於3月29日仍未收到准考證，集體報名考生請洽代辦報名學校，個別報名考生請電洽財團法人技專校院入學測驗中心（05）5379000轉300、600。

技專校院入學測驗中心4月20日將於官網（https：／／www.tcte.edu.tw）公告考試地點等訊息；4月30日於考（分）區入口處張貼公布「試場平面圖」及「試場分配表」，四技二專分區及二技分區公布時間分別為上午8時及下午 2時，考生可提早抵達分區查詢確認試場位置。

技專校院入學測驗中心指出，這次測驗試場全面開放使用冷氣，已完成申請「非冷氣試場」應試之考生，不得以任何理由變更試場。

今年四技二專統測各群考試科目，配合108學年度新課綱實施，修訂四技二專專業科目(一)、專業科目(二)考試科目。技專校院入學測驗中心並於網站公布 108 課綱命題精進專區「考招變動」、「試題示例」、「考試說明」等宣導資料及影片，考生、家長可善加利用。