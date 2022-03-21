守夜人昨舉行線上演唱會。（九太音響提供）

守夜人昨舉行線上演唱會。（九太音響提供）

守夜人20日舉辦「雲端入夢」線上演唱會，團員們大方分享自己睡眠前的儀式，團長旭章是做盡耍廢的事，除了追劇、看漫畫、遊戲闖關解鎖等，最重要是一定要聞到牙膏味才能入睡；主唱稚翎則是等到天亮才有睡意；鼓手其偉則笑說自己睡前千萬不能聽音樂，因為音樂人會有職業病，反而為了想聽細節更容易睡不著。

演唱會特別規畫入眠期、淺眠期、深眠期3階段歌單，守夜人先在入眠期帶來〈限時悲傷〉等歌放鬆全身，演唱〈我睡不著〉時透露與許多人一樣常失眠，接著送上〈謝謝演算法〉等歌。在淺眠期歌單中，守夜人轉換演唱風格，以實驗性演出呈現為其他歌手及電影創作的歌曲，先帶來田馥甄〈底里歇斯〉、為黃偉晉寫的〈房間裡的雲〉等，唱到為許光漢創作的〈Soufflé〉時，熱愛甜點的主唱稚翎分享有次竟夢到自己變成殺手，為了獲取更多甜點四處追殺奔波；團長旭章則透露曾夢到在演唱會上出各種狀況，嚇出一身冷汗。

到了深眠期，守夜人演唱世界睡眠日主題曲〈讓我廢Relax〉，鼓勵網友解放壓抑、盡情耍廢，更翻唱〈Yellow〉向Coldplay致敬，總計14首療癒歌曲讓網友聽得如痴如醉，意外有粉絲留言：「第一次參加演唱會聽到真的睡著！醒來聽最後一首。」讓守夜人笑說：「這就是我們舉辦這場演唱會的目標，要唱到大家雲端入夢。」守夜人接下來將於3月26日在大港開唱的「卡魔麥舞台」演出，緊接著4月8日受邀擔任溫室雜草「浪頭草2.0」台中Legacy演唱會嘉賓。