知名書法家章厚倫耗時兩年餘完成《紅樓夢》微楷書作品，經台灣中油公司透過數位版畫技術重製，21日在台北中油大樓1樓舉行揭幕儀式暨作品展覽，由總經理兼代理董事長李順欽、書法家章厚倫及與會貴賓等人共同揭幕。

《紅樓夢》微楷書作品作者章厚倫自13歲起開始學習書法，所創的「章體」融合眾家優點，其「微書法」更受到各界讚揚。章老師耗時兩年多的時間以「微楷書」撰寫經典文學名著《紅樓夢》書法作品，總字數高達71萬字、字體大小僅0.22公分，令人嘆為觀止。

中油表示，近年已收藏多部章老師書法作品，本次取得章老師授權得以透過數位版畫技術重製紅樓夢微楷書，於中油大樓一樓展示，讓更多人能夠欣賞到書法美學，在經濟與科技發達的現代，領略傳統文化的優美及書寫文字的魅力。

另外，章厚倫老師提供六件微楷書書法作品展出，包括道德經、金剛般若波羅蜜經、金剛般若波羅蜜經（紅字）、地藏菩薩本願經、菩提道次第廣論及論語等，這六件作品展期至3月25日止。希望台灣中油員工在繁忙之餘，亦能抽空接受藝術的薰陶，讓書法成為生活中的一項美學。

中油去(110)年第二度榮獲文化部頒發的第15屆文馨獎金質獎，過去亦長期支持文化藝術，包括贊助社區、學校及團體舉辦藝文與競賽活動，結合民間力量共同營造優質的文化環境，期待社會各界和台灣中油一起支持台灣的文化藝術。