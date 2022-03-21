陸東航客機「垂直墜落」畫面曝！ 機上132人傷亡情況未明

中國大陸民航局已證實，東方航空一架波音737客機在執行從昆明飛往廣州航班任務途中，失事墜毀於廣西梧州藤縣，機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。根據大陸媒體報導，有專業人士分析指出，從該班機殘骸的分布況來看，可能說明飛機在接觸地面前就解體，且有很大機會是以自由落體的方式墜落。

據即時航空雷達（Flightradar24）提供的大陸東方航空失事的MU5735航班航跡圖顯示，這架編號B-1791的波音737-89P型客機於21日下午13:20左右由雲南昆明市飛往廣東廣州市，一路上保持在約9000公尺的高度，航速約800公里／小時。在經過廣西梧州市上空時約下午14:20左右，高度突然由9000公尺快速下降至大約900公尺，於14:22失去信號，顯示為完全失控狀態的急速墜落。

有許多網路上的航空迷猜測，這種在高空呈失控狀態直接墜落的情況不像是機件故障，有可能是遭到恐怖攻擊才會有這種高空失控下墜的狀態。

陸媒《上游新聞》報導，有航空專業人士指出，MU5735最後的ADS-B雷達資料顯示，飛機在同地面失聯以前，一直在快速的掉高度。他還直言，「即使是737客機的兩個引擎全部同時失效，也不可能以這種速度下墜，飛機通過滑翔也能飛行一段距離。」

該專業人士分析，MU5735航班最後兩分鐘下降8000多米，且機翼部分殘骸和主要殘骸距離，說明飛機在接觸地面前就解體，「最後大概率是以自由落體的方式接觸地面，現場的大火也說明了這一點。」