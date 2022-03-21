交通部加速交通場域5G數位轉型，攜手中華電信、仁寶電腦等8資通業者，斥資3億元在陸海空共推動9項計畫，不只鼓勵鼓勵產業發產創新服務，也期盼交通運輸安全效率提升。

交通部從2020年開始推動為期5年的「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」，2021年底開始審查，2022年3月完成簽約，促成中華電信、仁寶電腦、亞太電信、東立物流、神通資訊、研勤科技、凌羣電腦、遠傳電信等業者合作，交通部提供每案2,000萬元至逾4,000萬元的補助，並且讓業者進入原先具管制性的交通場域，包含台鐵、桃機、高雄港、蘇花路廊等。

交通部因應5G時代來臨，經「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」以政府出題、產業解題、開放場域，攜手資通訊業者打造以5G創新技術服務導向的陸、海、空交通場域；後續於2023至2025年，預計加碼投入逾6億元加速5G智慧交通創新，以全面提升交通場域數位轉型。

貨櫃旺盛，海港部分為此次補助計畫的大戶，中華電信擬用無人載具輔助傳統人力巡檢作業，東立物流引進智慧巴士接駁、碼頭鋪面影像辨識服務，亞太電信試驗低軌衛星進行港區油污辨識、無人機監測空氣品質，以及遠傳電信打造智慧旅運行動服務等，提升港群競爭力。

國門第一線——桃園國際機場則有研勤科技導入無人智慧載具，可接駁旅客、也能即時回傳載具影像資訊，協助機場提升旅運服務品質與營運安全監控作業。

台鐵安全改革是交通部戮力推動項目，仁寶電腦和神通資訊將運用5G技術，打造智慧鐵道安全預警與決策系統、列車防護監視管理系統等，不僅可隨時防護預覽列車行駛狀況，若有ATP故障還能即時記錄，將大幅提升鐵道安全。

至於其餘陸路運輸部分，凌羣電腦將針對蘇花公路的交通管理改善，結合5G傳輸技術和IoT應用，輔助行控中心即早針對路況進行評估和應變；而中華電信也將運用5G技術，在台中、高雄打造虛實整合的智慧交通管理方案。

智慧城市展台北展區22日至25日將展開，交通部也將在交通願景館展示5G智慧交通技術及創新應用的成果，並且舉辦多場產業交流說明會，邀請交通場域、產業及民眾共同討論5G智慧交通解決方案。