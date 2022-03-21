大網紅時代YouTuber如雨後春筍般竄出，其中最吸睛的莫過於外型亮眼身材姣好的「胸湧系」女YouTuber了，有些正妹具備天生麗質的好身材，有些則靠後天努力一步步贏得高人氣。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出網路討論度最高的前20名YouTuber「胸湧系正妹」，其中漂亮火辣如「郭鬼鬼」也只排第11名，電競開箱專業如「解婕翎」也屈居第3名，究竟那些妹子名列前茅呢？

16.虎牙陳伊：在選秀、展場、啦啦隊和演藝圈都能看到她的身影，曾為綜藝節目《美少女時代》、《我愛黑澀棒棒堂》的成員，現在則是Rakuten Girls成員，也是女團「伊梓帆」的一員。從16歲就出現在螢光幕前的陳伊除擁有傲人身材外，在鏡頭前經常流露可愛不做作的模樣，招牌虎牙也是大家對她最印象深刻的標誌。

14.泥泥學姐Janie：外型亮麗的泥泥學姐因為一張穿低胸上衣，露出超深事業線在捷運上閉眼小睡的照片爆紅，還數次登上PTT表特板。擁有F級傲人上圍的她漂亮又敢穿，經常放送福利給粉絲。其實泥泥也是一名插畫家，粉絲們欣賞火辣妹子的同時，也可多注意她堅強的繪畫實力。

13.球球Mika：外型清純甜美的Mika球球，曾和YouTuber星培交往；她雖然自稱「佛系YouTuber」，但頻道也有超過27萬的訂閱數，更曾經當選YouTuber中女生性幻想第一名，實力絕對不是一般佛系女孩可以達到的境界。

11.郭鬼鬼Angela：不久前收到大學聘書的網紅郭鬼鬼有「雪乳戰神」封號，外型亮眼吸引許多粉絲追蹤，在社群也經常大方展現火辣好身材，更經常在各大臉書專頁幽默回文，曝光度非常高。她因在台北國際成人展受訪而慢慢受到關注，開始接下許多主持類工作，時不時也會模仿扮演虛擬角色，近年也開始經營YouTuber頻道，潛力非常被看好。

（第11~20名依序為：郭鬼鬼、天菜小姐、球球Mika、泥泥學姐、Ashlee Xiu、虎牙陳伊、閃亮亮來了、Gomango芒果、雪碧、Haz哈梓喵）

10.琳妲是0蛋：琳妲林羿禎不只是啦啦隊「Rakuten Girls」成員，同時也是「反骨男孩」團員，除了啦啦隊員的工作外，琳妲同時也是賣球鞋、開餐酒館的超級斜槓女孩，即使已經幫忙家裡還清債務，她還是努力工作希望接下來能讓家人過更棒的生活。

6.一隻阿圓 I am CIRCLE：外型性感甜美的「一隻阿圓」好身材有目共睹，個性大剌剌的她常在社群上PO出內衣、比基尼辣照，「放福利」給粉絲。去年底推出個人寫真年曆，秀出傲人曲線引起熱烈討論，在工作上阿圓也相當敬業，親力親為拍攝宣傳影片，為呈現內衣不滑落的特點，更在影片中大動作跳躍、運動，示範讓女孩們更了解產品著裝效果。

4.奎丁Zamy：被粉絲們稱讚又瘦又有胸的奎丁，擁有32E、25、36 的超火辣身材，性感漂亮的模樣擄獲許多粉絲的心。她曾透露是靠後天努力，才變成自己想要的模樣，尤其自己是上胸飽滿，所以視覺上才會很豐滿，同時她也強調按摩、吃補品是後天補足好身材的必備要素，也會靠穿搭和修圖來呈現完美的樣子。

3.解婕翎：宅男女神解婕翎其實已經在螢光幕前長達16年，既是藝人也是YouTuber、實況主和Podcaster，很擅長用不同平台來呈現自己，不管是潮流、電玩、車子都有她介紹的一套方法。身材火辣、個性開朗的她吸引不少粉絲追蹤，解婕翎也不吝分享自己維持身材的方法，除了嚴格的飲食控制之外，也搭配規律游泳和健身，還曾經試過空中瑜珈。

2.Misa米砂：常在影片中大聊兩性私密話題的米砂，自封「老濕姬」，不只行事作風火辣辣，更時常大方在社群平台上展現自己的好身材，因此深受一票粉絲喜愛。多才多藝的米砂不只會拍片，還曾出版過自己畫的H漫，進軍成人電影擔任監製後，去年更是推出了轟動一時、向韓劇《魷魚遊戲》致敬的色情版《鮑魚遊戲》，引爆網友熱烈討論。

1.我是蕾菈I'm Lyla：蕾菈因長相神似而有「小鄧紫棋」的封號，熱愛健身的她有著一身健康的小麥色肌膚，玲瓏有致的身材不管什麼樣的穿搭都能輕鬆駕馭，算是YouTube界數一數二的性感代表。日前她也大方透露自己因為生完小孩加上哺乳的關係，胸部不僅下垂還有萎縮的跡象，因此決定諮詢醫生幫助，靠著隆乳找回自信，大方坦率的態度反而贏得網友稱讚。

（第1~10名依序為：蕾菈、Misa米砂、解婕翎、奎丁Zamy、Pan Piano、一隻阿圓、美麗妄娜、林嘉凌 薔薔Maze、Julia咪妃、琳妲林羿禎）