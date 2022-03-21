中國大陸東方航空一架載有132人的波音737客機，在廣西自治區梧州市藤縣發生事故，引發山火。目前救援隊伍已經集結正在靠近，傷亡情況未明。大陸官媒《央視》隨即證實此事，並指出，據廣西應急管理廳消息，目前傷亡情況未明。而據網路流傳影片顯示，某個監視器的畫面正好拍下飛機墜毀的瞬間，只見飛機從高空筆直落下，幾乎垂直的姿態往山頭俯衝墜地，之後引發爆炸，隨後冒出陣陣濃煙。

陸東航客機「垂直墜落」畫面曝！機上132人傷亡情況未明｜中時新聞網

網傳有影片顯示客機垂直插向地面，另有目擊村民指下午2時多聽到巨響，有人在礦山上見到飛機是掉落地上爆炸的，整架飛機解體，殘骸散落一場。目擊者說，失事現場兩邊是山，中間是耕地，飛機就掉落在中間的溝裏。有村民聲稱飛機在藤縣埌南鎮莫埌村失事，墜毀處及附近都無人居住。事後來了很多消防車、警車，市、縣的消防車都出動，並封鎖現場。

據陸媒《楚天都市報》旗下《極目新聞》報導，3月21日下午，極目新聞記者致該監控視頻所在的企業藤縣辰發礦業有限公司，該公司工作人員李女士向極目新聞記者證實，該視頻確實是公司監控記錄中的一段，視頻中的黑色墜落物就是失事飛機。其他情況需等有關部門批准後才可對外透露。極目新聞記者查詢地圖發現，藤縣辰發礦業有限公司距離飛機墜落的莫琅村僅5.8公里。

網傳客機（紅圈）垂直插向地面。(圖/翻攝自 微博影片)

《東網》報導，涉事客機為波音737 NG型號，在周一（21日）下午1時30分起飛，由雲南省昆明市飛往廣東省廣州市，原定下午3時05分抵達。目前事故引發山林火災，傷亡狀況未明。

據微博帳號「沸點視頻」上傳影片顯示，現場不斷冒出白煙、地面散落疑似飛機殘骸。根據Flightradar24顯示，失事飛機的速度和高度在梧州附近出現驟降，該飛機機齡6.8年，2015年6月22日交付東航雲南機隊。

大陸民航局於下午4點34分於官網發文證實，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組員9人。民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。