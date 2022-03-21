為搶攻母親節商機，今年全台多家百貨業者的促銷檔期提前在三月底開打，大江購物中心將於3月25日起推出首波預購活動，為母親節前哨戰暖身開跑，期間於化妝品、香氛與內衣專櫃當日單筆消費滿3,000元送200元電子現金券，女裝當日累計消費滿4,000元送200元電子現金券，聯名卡友及APP會員獨享來店禮，當日單筆消費滿999元可獲得100元電子現金券。

同時慶祝台灣pay開通上線，使用該付款條碼進行支付當日單筆消費滿仟元即可獲得200元的大江電子現金券，回饋率高達20％。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，近來國內疫情趨緩，整體實體通路的消費力道逐漸回溫，目前還有使用期限倒數中的五倍振興券、藝fun券及桃園市政府發行的「桃園好市乘雙券」，所以相當看好這波市場優勢，接下來分別在四月初及中旬分別加碼優惠，全力搶攻母親節業績。

三月下旬全台氣溫逐漸回暖，各大服裝、彩妝等品牌也因應季節變換陸續推出各式當季新品，大江購物中心於3月25日至4月5日推出「春日嬉游季」以彩妝、女裝為主的促銷活動，亦為母親節促銷檔期暖身開跑，館內進駐多家新品牌吸引不同類型的消費客層，包括：艾莉絲IRIS、poone、CANTWO、BigTrain、Polar Bear、Havaianas、Le Coq Sportif、金安德森Kinloch Anderson、凱林鐵板燒等。

大江購物中心於3月25日至4月5日的母親節前哨戰促銷活動，推出家電商品結帳滿額現抵金額方案，小家電商品當日單筆消費滿5,000元現抵300元、大家電、健康保健器材皆有消費滿萬元現抵500元的優惠回饋，同期登場的LG智慧家電展售會單筆消費滿萬現抵1,000元。近日天氣暖和，不少消費者前來選購冷氣空調，即日起至4月30日Panasonic國際牌、日立、三菱重工與東元推出冷氣空調品牌早鳥回饋專案，DAIKIN大金指定機型享現金回饋7,000元。