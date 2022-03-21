隨著兒童節連假即將到來，國內主題樂園近日紛紛推出優惠案吸客！其中，麗寶樂園推出全民童樂價599元，再加贈100元抵用券；還有憑入園手章搭乘「天空之夢」摩天輪，再省100元優惠價；4/2～4/5更安排了YOYO家族見面會，陪小朋友一起開心唱跳歡慶兒童節。

麗寶樂園表示，YOYO家族的哥哥姐姐及園區的吉祥物POPA家族，一直以來都是小朋友們的好朋友，為了讓孩子度過充實又有趣的兒童節連假時光，由柳丁哥哥、葡萄姐姐攜手YOYO家族和麗寶樂園的POPA家族，一起與小朋友歡慶同樂，帶來多首經典帶動唱跳曲目外，還有許多互動橋段及精美小禮物，與小朋友們一同分享。

此外，園區內麗寶福容大飯店於兒童節連假期間，推出期間限定款「不織布桐花吊牌」及「花季小夜燈」兒童手做系列活動，讓全家大小體驗DIY樂趣，享受快樂的親子時光。

還有深受小朋友喜愛，位於麗寶國際賽車場內的麗寶兒童交通安全教育館，全館共有8項設施，其中「路考測驗」全程由小朋友親自駕駛小汽車，在符合規範場域上進行各種路考測驗，認識交通號誌及常規安全知識，從遊戲中體會道路安全的重要性。

此外，匯集250個國際品牌的麗寶OUTLET MALL，館內有小朋友喜愛的玩具專賣店、知名童裝、童鞋等專櫃，是挑選禮物的最佳首選；為歡慶兒童節，3/26～4/10期間，消費滿額還有機會參與轉轉樂活動，有機會入住福容大飯店及獲得萬國行李箱、AirPods等多項好禮。