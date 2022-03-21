依勞動部最新統計，去年12月依身心障礙者權益保障法第38條規定，應定額進用身心障礙者之義務單位計有1萬7,905家，其中已足額進用者1萬6,133家，佔90.10％，應進用身心障礙者6萬1,547人，實際進用8萬9,602人，進用比例達145.58％。

連續2個月以上未足額進用之公立單位計19家、未足額進用人數22人；除司法院不足進用2人以外，餘均為不足進用1人。發展署表示，司法院主要是因身障員工離職，受限於員額限制未及遞補致不足進用，為改善不足額情形，司法院已招募身障約聘僱人員，並提報身障特考名額。

連續2個月以上未足額進用之私立單位計1,600家，未足額進用人數2,371人；其中台灣艾司摩爾科技股份有限公司不足進用18人排名第1，華邦電子股份有限公司不足進用14人排名第2，緯創資通股份有限公司不足進用12人排名第3。

發展署指出，經瞭解前述公司屬高科技產業，職缺內容或有工作地點需常移動、久站、搬重物等情形，致不易招募身障員工，查新竹市政府已偕同專家學者入場輔導台灣艾司摩爾科技公司，協助盤點現有職缺，並提供相關進用身心障礙員工計畫，緯創資通公司不足額人數已於今年1月減少4名；臺中市政府亦積極輔導華邦電子，該公司已於去年12月增聘1名身障員工。

為鼓勵雇主進用身心障礙朋友，勞動部所屬各分署及各地方政府就業服務據點均可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建服務需求之身心障礙者，地方政府亦運用個案管理、職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業服務等資源，協助其提升就業競爭力及投入職場就業，雇主也可運用僱用獎助及職務再設計等資源，提供更多身心障礙人士可從事的職務工作。民眾若想瞭解更多求職徵才訊息及協助措施，可進入「台灣就業通網站」查詢。

為優化資訊查詢介面，自今年1月起連續未足額名單除每月20日公告於勞動力發展署首頁外，亦同步公告於業務專區/身心障礙者就業/身心障礙者定額進用專區，以利各界查詢。