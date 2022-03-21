國際創投Headline Asia 21日宣布，投資台灣大車隊集團（2640）旗下子公司台灣智慧生活網，Headline Asia以500萬美元（新台幣約1.4億元）參與生活網的首輪對外增資後，持股比率12.33％，股價淨值比（PBR）高達29倍。而生活網在經過首輪對外增資後，投後估值也提高為新台幣11.56億元。Headline Asia合夥人黃立安表示，投資台灣智慧生活網不只是財務上的投資，也希望成為策略夥伴，未來期望台灣智慧生活網能從台灣擴展到國際市場。

生活網現金增資發行甲種特別股563,000股，每股面額新台幣10元。以每股價格約8.88美元（折合新台幣約253元），溢價新台幣243元。

Headline Asia是來自日本的創投基金，專注於AI、IOT、網路科技、遊戲和娛樂等領域。黃立安說，這次投資台灣智慧生活網，雙方談了超過一年的時間，而之所以會投資，主要是看到其服務在台灣市場的影響力。目前台灣智慧生活網擁有650萬的用戶數，而且是以「人」為核心，結合台灣大車隊旗下洗衣、快遞、保修、旅遊等，看好台灣智慧生活網未來發展潛力，未來將有望可以發展成「超級APP」（super app）。

黃立安說，與過去投資的純網路新創不同，台灣大車隊的成功在於從傳統行業透過數位轉型，而Headline Asia本輪也不單純的財務性投資，未來也希望能作為策略夥伴，能與大車隊、生活網一起帶動本土企業數位轉型的浪潮，向外界證明台灣也能擁有世界級的創新事業。

黃立安表示，網路新創公司需要有以數據為營運分析基礎，以及快速試錯、快速調整營運腳步的能力，而台灣的新創其實有拓展全球市場的實力，以海外市場來說，台灣與日本相鄰，文化也很合拍，看好台灣的新創與超級APP（super apps）有很大的機會可以到日本打開國際市場。

而談到今年投資趨勢，黃立安說，全球近兩年從新冠疫情爆發，到最近俄烏戰爭、美國聯準會升息，雖然國際情勢動盪，但卻對新創來說，卻是嘗試新事物的最佳時刻，Headline Asia今年也將持續關注社群媒體（social media）、支付（payment）以及區塊鏈與web3相關領域，尋找投資的新機會。