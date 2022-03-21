台鐵公司化議題中，交通部與工會在負債處理尚未達成共識，交通部規劃將短期債務1,400多億元編列償債基金應應，將拿台鐵的台北機廠等3筆適足資產支應。交通部長王國材21日表示，此基金將初步規劃由鐵道局管理。

台鐵債務處理上，交通部初步規劃將運用公務預算撥200億元，其餘1,200億元用適足資產支應，初步規劃會移撥台北機廠、高雄港站及台北車站E1E2三筆土地作為償債基金。

交通委員會21日審查鐵路法部分條文修正草案並質詢，立委魯明哲質表示，這三塊地是台鐵精華地段，預估市值分別為900億元、40億元及270億元，償債基金歸誰管理。王國材回應，規劃由交通部鐵道局管理，鐵道局有一批專業的土地開發人才，過去高鐵的土地開發案也是由鐵道局來執行。

魯明哲質疑台鐵有資產開發中心，現在也可以做不動產出租，已經有很多方式可以利用，為何還要修鐵路法，是否是為了變賣土地增加增產。王國材跟台鐵局長杜微都表示不會靠賣地來增加營收，杜微也澄清，現在仍無法做設定地上權等方式開發，並且開發時程十分緩慢。

王國材表示，鐵道局有一票人才專門處理資產，臺北機廠跟高雄港站現在是靠租金，一個租給文化部一年有3億元租金，一個則是租給高雄市政府輕軌站，屆時若轉給鐵道局，E1E2的招商也會給鐵道局執行。

鐵道局長伍勝園指出，配合政策辦理，開發科約有10位人力，如果遇上預算問題再向交通部提出，但不管是誰管理都不會賣土地。