央行日前宣布升息，房貸、信貸「雙貸族」還款負擔增加，據統計，全台共有33.8萬人同時揹信貸及房貸，創下2012年有統計以來歷史新高，雙貸族平均房貸金額504萬元、信貸金額88萬元，雙雙創下新高，未來低利環境不再，雙貸族還款壓力更顯沉重。

根據聯徵中心統計顯示，同時揹房貸、信貸的「雙貸族」在2017年時約28萬人，至今年1月已達33.8萬人，五年時間增加逾5萬人，顯示這段期間因利率低、房價高漲，更多銀行推出房貸加信貸方案，讓更多購屋族跨越自備款門檻。

而這段期間平均每個雙貸族的平均房貸也從387萬元，增加至504萬元；平均信貸從63萬元，增加至88萬元。若與十年前相較，目前雙貸族的房貸金額更是大增了近200萬元、信貸金額增加了近40萬元，信貸金額增加幅度更遠大於房貸金額增加幅度。

雙貸族大增、貸款金額金額同止大增，反應房市景氣熱絡，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，央行提出選擇性信用管制措施前，有些銀行提供條件較好的民眾，信貸加房貸的貸款方案，補足民眾自備款的差額，不過在央行緊盯房市後，現在這類型的方案相當敏感，有些銀行已經暫停推出。

部分房貸搭配信貸購屋的民眾，也是相對資金比較吃緊的族群，才需要使用到信貸，因此這次央行升息一碼後，很快就會感受到每月支出增加，以身揹房貸加信貸的雙貸族來說，平均一年利息會增加約1.48萬元。

曾敬德表示，若是升息一碼對於雙貸族的負擔增加有限，但若是連續性升息，利率出現「升升不息」的狀況，恐怕會排擠到雙貸族的家庭日常支出。