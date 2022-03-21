美股科技股上漲，台股21日開高收連四紅，外資雖未賣超，仍續偏匯出資金，使得新台幣逆向走貶，盤中最低觸及28.5元關卡，終場收在28.487元兌1美元，貶值1.27角，為二周來最大單日跌幅，結束連二個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量8.9億美元。

外匯交易員表示，美股科技股上周五領漲，四大指數全部收高，台股21日跟著衝，但攻勢未進一步擴大，最後上漲103點至17,560點，外資雖小幅買超1億多元，但在匯市偏匯出資金，且進口商也進場買匯，使得新台幣逆勢走貶。尤其聯準會（Fed）官員的鷹派發言，激勵國際美元走強，新台幣貶勢進一步加大。

外匯交易員指出，央行上周意外跟進Fed升息1碼，但後續再升息仍無定數，Fed則是預估將一路升到年底，台美利差預期擴大下，外資偏向提款回防，新台幣後市恐怕仍是易貶難升格局居多，主要還是看俄烏戰爭及Fed政策變化，直接影響外資進出，並連動新台幣升貶。