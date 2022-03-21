蔡姓男子遭一群惡煞公審逼債，死裡逃生一路躲至某大樓地下一樓，沒想到意外踩空、摔落地下五樓機房骨折身亡，蔡男父母向一干人等提告求償566萬元。高雄地院認為，惡煞們當時在大樓四周巷弄找尋蔡男時並沒有直接逼迫的行為，蔡男自己不慎摔死，判蔡男父母求償敗訴，可上訴。

判決指出，蔡男與曾男曾有賭債糾紛，2018年4月某日傍晚，在苓雅區自強三路一帶不期而遇，曾男當時身邊跟著一群惡煞，壓著蔡男到當地某知名夜店4樓停車場公審，還打電話通知另一名蔡男的債主到場。

當時停車場空無一人，一名惡煞亮出西瓜刀要蔡男跪下，其餘惡煞抓起一旁木片和預藏的甩棍對著蔡男劈頭一陣狂毆，打到蔡男鼻血直流。眾人為了脫罪，還逼蔡男對著手機錄影自白「我舉手發誓，願返還債務，無遭眾人毆打…」。

蔡男身受重傷、怕被打死，只好乖乖配合，惡煞們前後包夾、押著蔡男返家找家人拿錢還債，眾人從夜店一樓後門離開時和一名計程車司機發生爭執。蔡男眼看機會來了，趁大家吵成一團時拔腿就跑。

惡煞們吵完一陣，才發現蔡男不見，立刻分組、分乘多輛機車，在新光路、自強三路、中華四路、三多四路一帶搜索蔡男蹤跡。

蔡男一路狂奔、趁隙逃進85大樓旁某大樓，趁管理員不注意直接躲進地下室機房。沒想到地下室一片漆黑，蔡男慌亂中想要跨越機房欄杆，竟不慎踩空、直墜地下五樓送風機房地板，頭部、左右腳多處骨折慘死，5天候大樓保全才發現蔡男屍體，報警後才揭露此事。

事後一名當天參與圍毆的少年主動和蔡男父母以60萬元和解，但其餘惡煞不認罪，蔡男父母認為惡煞們追殺害蔡男墜樓致死，向他們求償566萬元。

惡煞們辯稱，蔡男當時自願和大家返家取款，沒想到同夥和計程車司機吵架，隔了一分鐘才發現蔡男跑了，眾人也只是分頭騎車搜尋，自始至終只有在巷弄間穿梭找尋，沒有追殺蔡男，更沒有到過蔡男喪命的大樓。

曾男經高雄少年法院判決無罪確定，3名惡煞則依妨害自由罪遭判5至6月不等，可易科罰金，其餘惡煞則被施予感化教育。法官勘驗事發當時周邊路口監視器，認定惡煞們並無直接追殺蔡男，與蔡男之死並無因果關係，不須賠償蔡男父母，全案可上訴。