摩根大通證券最新發現，觸控面板驅動IC（TDDI）、大尺寸面板驅動IC（LDDIC）第二季就會開始跌價，比預期的下半年提早到來，將DDI指標股聯詠（3034）推測合理股價砍到420元；摩根士丹利證券則示警PC相關半導體下行風險高，極保守看聯詠，賦予313元股價預期依然是外資圈最低。

摩根大通之所以對聯詠看法更保守，主要來自產品價格下殺、晶圓代工與測試成本提高兩大面向。首先，因大陸智慧機OEM廠需求展望差，TDDI庫存水位高、採用狀況下滑，聯詠還得面對來自敦泰、奕力等主要TDDI供應商的價格競爭，料將在第二季就啟動砍價，此狀況來得比預期更早。

LDDIC產品線方面，就算電視需求第二季會有季節性提升，一如市場預料，但因PC需求趨勢不佳，導致IT面板需求弱化，供應鏈中的LDDIC庫存偏高，尤其在大陸面板製造商處情況更嚴重，整體而言，LDDIC第二季需求可能趨緩，且伴隨價格走跌。

其次，摩根大通證券指出，8吋晶圓代工第二季似要推動新一輪漲價，DDIC封測廠第一季底也要調高測試價格，聯詠的LDDIC、TDDI毛利都會受到衝擊。

聯詠股價目前處在七倍本益比位置，雖然看來不是太貴，但是，摩根大通證券預期，於TDDI、LDDIC下行循環期間，市場更會緊盯聯詠毛利率與獲利動能的續航力，這也將持續造成股價的動盪。摩根大通直言，考量TDDI產業循環、LDDIC需求觸頂，加上毛利率壓縮趨勢，儘管聯詠評價落在谷底位置，仍維持審慎看法。