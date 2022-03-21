國內本土疫情日益趨緩，但境外移入個案卻頻傳，為了防堵病毒入侵社區，高市府衛生局持續輔導查核社區長照機構及據點落實防疫作為，根據統計，高雄市社區式長照服務單位工作人員第3劑接種率已達87.5％，而服務對象第2劑接種率達95.9％。

高市府衛生局表示，有鑑於高雄社區式長照服務提供長輩健康促進與增進社會參與的活動場域，使相關場域長輩互動頻繁，應加強落實各項防疫宣導措施，目前已輔導186處社區式據點，73家社區式日照長照機構，共計5573人，合格間數比率近95％，不符合的機構缺失項目包含活動時未維持社交距離、實聯制、每日2次環境清消等，經現場輔導已立即改善。

根據統計，截至3月初高雄市社區式長照服務單位工作人員第2劑接種率達100％、第3劑接種率達87.5％；服務對象第2劑接種率達95.9％、第3劑接種率達66.9％。

高雄市長陳其邁再次強調，依據國際疫情分析，染疫死亡超過9成是沒接種或只打一劑疫苗者，尤其是有慢性病或75歲以上長輩更為危險，完整接種3劑疫苗能可以有效保護長者與同住家人健康，避免感染COVID-19造成的重症或死亡風險。