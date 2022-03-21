賽前同樣勝場尚未開張的桃園市龜山國中與嘉義市民生國中，21日都面臨必勝壓力，龜山在先發投手游騰竣一夫當關完投帶領下，以3比2險勝，拿下國中聯賽硬式組首勝，也幫助球隊保住晉級生機。

龜山、民生昨日首戰都落敗，今天兩隊都想「開胡」，民生開局靠著陳佑齊二壘安打先馳得點，龜山則在2局上靠著保送、安打、失誤攻進2分反超，打完5局雙方比數都維持在2比1。

民生6局下在2出局後藉著失誤、安打扳平戰局，不過龜山在7局上以林秉澤安打敲下超前分，最終就以1分險勝。先發投手游騰竣以89球完投，僅被敲出3支安打，投出8次三振、2次四死球，有效控制戰局，拿下關鍵一勝。

龜山教練蘇又申表示，游騰竣算是球隊前兩號先發投手，控球準，最快球速約130公里，今天一開賽信心不太夠，加上守備有點失誤被影響到，但投到後面就有比較穩定，越投越好，把失分降低，讓球隊能夠有搶分機會。

龜山國中在台南奮戰，龜山國小五年級球員則是今天南下高雄準備參加立德盃，順路過來為學長加油打氣，蘇又申說：「感謝龜山國小特地來當啦啦隊，讓球員場上氣勢上也比較好。」而明天要對新北市福營國中搶分組最後一張晉級門票，打擊、守備穩定性都會是關鍵。