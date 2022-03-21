疑裝載不平衡 小貨車國1翻覆四輪朝天 地面滿布石塊 18:562022/03/21 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1輛載運土石的小貨車四輪朝天翻覆在中山高南下267公里處的外線車道和路間，地面滿布大量石塊。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1輛載運土石的小貨車四輪朝天翻覆在中山高南下267公里處的外線車道和路間，地面滿布大量石塊。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） 今下午3點23分，嘉義縣消防局獲報國道1號中山高南下267公里處有車禍事故，嘉太分隊到場發現1輛載運土石的小貨車四輪朝天翻覆在外線車道和路間，地面滿布大量石塊，行經車輛紛紛閃避，37歲貨車駕駛後腦杓及下巴有撕裂傷，所幸意識清楚，在消防車、救護車抵達前已自行脫困，最後由救護車送往嘉義長庚救治，至於車禍原因，初步推測疑似是裝載不平衡加上高速行駛才不慎翻覆，車禍發生原因正由國道警方調查中。 北市小貨車自撞分隔島 翻覆側躺路中央駕駛輕傷 新營警盤查失竊貨車險遭撞 射擊左前輪2槍制止追緝中 #翻覆 #中山高 #裝載 #不平衡 #小貨車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄港貨櫃車90度翻覆倒地 狂冒濃煙嚇壞路人 12:472022/03/09 社會 國10火燒車 烈焰狂竄秒成廢鐵 3人逃生 10:252022/02/27 社會 國道1聯結車擦撞 1車翻覆「折甘蔗」橫躺 車流狂塞3公里 13:532022/03/01 社會 小貨車滿載物品停路旁 慣竊兩人組路過凍未條整車開走 11:422022/03/04 社會 拖板車拖行貨車1公里離奇車禍 駕駛與妻雙亡 12:152022/03/13 社會 好心女目睹國道死亡車禍幫報警 3月後竟收1萬2000元罰單 13:132022/03/13 社會 長榮迎戰高油價時代 優勢浮現 04:102022/03/10 財經要聞 偷車賊遇警攔查衝撞警車後逃逸 自知難逃法網隔日狼狽投案 17:342022/03/14 社會 驚險！強風颳倒3樓高榕樹 貨車棚架遭重壓秒成鐵餅 14:322022/02/20 社會 烏克蘭難民公車在義大利翻覆 1死數傷 19:382022/03/13 國際 夫妻天人永隔！國1廂型車自撞翻覆變形 駕駛受困身亡 11:512022/02/16 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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