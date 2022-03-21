1輛載運土石的小貨車四輪朝天翻覆在中山高南下267公里處的外線車道和路間，地面滿布大量石塊。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今下午3點23分，嘉義縣消防局獲報國道1號中山高南下267公里處有車禍事故，嘉太分隊到場發現1輛載運土石的小貨車四輪朝天翻覆在外線車道和路間，地面滿布大量石塊，行經車輛紛紛閃避，37歲貨車駕駛後腦杓及下巴有撕裂傷，所幸意識清楚，在消防車、救護車抵達前已自行脫困，最後由救護車送往嘉義長庚救治，至於車禍原因，初步推測疑似是裝載不平衡加上高速行駛才不慎翻覆，車禍發生原因正由國道警方調查中。