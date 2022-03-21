Big City新竹遠東巨城購物中心過去7年舉辦各式不同主題的野餐音樂節，至今已累計超過3.5萬人參加，讓消費者期待的第8屆巨城「新復古野餐音樂節」將於26、27日連續兩天的下午4點到晚上8點在1樓噴水池廣場樂活登場，精彩可期。

巨城指出，此次野餐音樂節，巨城匯集全台最夯甜點名店共襄盛舉，首次參與的有穿梭在桃園巷弄的「方人也鮮奶麻糬」、來自嘉義的脆皮烤饅頭「饅窩心」、台南必吃「餵公子吃餅」以及「老杯杯白糖粿」、超濃厚奶酥「小笠方生吐司」、超人氣的「碧月Dessert」及「日曜甜塔製造所」。

此外還有粉絲敲碗強勢回歸的「布朗尼先生」、「一些甜點」、「Yamada山田麻糬製造所」等13間話題文創美食。

另搭配人氣創作歌手蓋亞、黃譽韶、黃韋綸、乾淨的房間、安妮塔克、橘子留聲機，不斷電演唱多首膾炙人口的歌曲，以及現場「捏麵人」、「畫糖」等傳統技藝，巨城FB粉絲現場拍照打卡分享，還可獲得野餐甜點折價券，親子可一起到巨城，在熱鬧的野餐氛圍中品嘗美食、聆聽好歌，享受視覺、味覺、聽覺的最佳饗宴。

巨城同時指出，春天野餐出遊正熱，巨城為戶外活動愛好者做足準備，2樓有桃竹苗最強Outdoor專區踏青、登山、露營專業用品，即日起多款精選組合商品獨家優惠超殺折扣買到賺到，還有搶先全亞洲只在巨城獨家販售的「瑞典北極狐」Samlaren系列背包。

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