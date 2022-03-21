大陸東航一架搭載132人的波音737客機，在廣西梧州藤縣發生事故墜毀，目前救援隊伍已經集結趕赴該地區進行搜救工作。值得注意的是，有一名來自雲南騰沖的黃先生原本要在昆明轉搭該航班前往廣州，但因為天氣原因退票後沒有坐上這班飛機而逃過一劫。

根據陸媒《極目新聞》報導，黃先生原本要搭機從騰沖到昆明，然後轉乘該航班從昆明到廣州，但20日晚上他收到訊息稱因為天氣原因，要搭乘的第一個航班取消了，因為是買的聯程票，他只能退票。他還透露，自己原本要去廣州工作，但沒想到卻因為天氣問題而逃過一劫。

此外，黃先生也在一段影片中表示，「我沒有上飛機，因為第一班航班取消，所以我就退票了沒去，祝願上了飛機的朋友能順順利利，平平安安的都回來」。事故發生後，許多大陸網友都對他的安危感到十分擔憂，不過他今天下午透過抖音帳號「凌哥哥」PO了出一段自己去紋眉畫面。

一名原本準備從雲南騰衝出發，並在昆明換搭失事班機前往廣州的黃先生，因為退票沒有坐上該班機而躲過一劫。圖為退票簡訊。(圖 翻攝自微博)
一名原本準備從雲南騰衝出發，並在昆明換搭失事班機前往廣州的黃先生，因為退票沒有坐上該班機而躲過一劫。圖為退票簡訊。(圖 翻攝自微博)

未搭上該班機的黃先生的退票截圖 。（圖／翻攝自微博）
未搭上該班機的黃先生的退票截圖 。（圖／翻攝自微博）

文章來源：退票未上东航飞机的旅客发声：天气原因转机不成功
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