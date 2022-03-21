台南首家乾式熟成牛肉專賣店「豐隆士多」今年初正式開幕，以獨家代理各類國際品牌的頂級食材與產品起家，初期以直營電商「食好覓」經營B2C線上販賣平台打響名號，之後再延伸戰線，拓展B2B進口食材販售事業，供應給全台五星級飯店及高檔米其林餐廳、百貨。

挾擁有上游食材供應鏈的背景優勢，「豐隆士多」於2022年正式插旗台南，開設台南第一家乾式熟成牛肉實體專賣店，除了供應客製化乾式熟成天數的牛肉、日本和牛、美國春雞、法國田螺、高級海鮮食材如：澳洲翡翠鮑、紐西蘭淡菜、歐洲螯龍蝦肉、日本生食級帆立貝柱等，也提供獨家代理的紅白酒、特色飲品。

「豐隆士多」的幕後創業老闆長期經商旅居於世界各地，熱愛美食與分享，因為「想透過美食帶領消費者環遊世界」，才起心動念開設最接近一般消費者的實體店，取名為「豐隆士多」，期望顧客餐桌上的飲食「豐盛又隆重」，而「士多」以廣東話來說就是「Store(商店)」。首店插旗台南，則是盼透過專業技術讓「準米其林之都」的台南鄉親嚐到乾式熟成牛肉的美味。

由於「米其林指南」今年已將把台南納入評鑑城市，「豐隆士多」也期望推進台南美食優雅質變，以五星高檔食材發揮強力應援，展現台南美食進軍國際的企圖及自信。

「豐隆士多」採用日本專利認可精密熟成機，在攝氏0度的溫度下放置約數周的時間，濕度控制在約75％至85％R.H.以內，透過牛肉本身肌肉組織內含的天然酵素，與外界的微生物起作用，進而將水分瀝出，改變肉質與風味的過程，牛肉不僅能變得更加嫩口、風味更加濃郁，品嚐起來還會有一股迷人的堅果風味。

「豐隆士多」供應的日本和牛等級為A5，產地有鹿兒島、近江、岡山奈義、飛驒，也供應美國PRIME頂級的肉品。除了牛肉之外，「豐隆士多」亦供應其他頂級食材如：法國的ROUGIE鵝鴨肝醬、來自西班牙的伊比利豬品牌IberiQ。頂級海鮮食材方面，「豐隆士多」也提供專為米其林餐廳供應的法國DAVID HERVE特級生蠔、芬蒂克雷生蠔等。

歡慶開幕，「豐隆士多」宣布，即日起至4月30日期間祭出促銷活動，開幕期間頂級牛肉全面9折。