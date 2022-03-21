背光模組廠中光電（5371）21日董事會決議通過，為配合集團品牌事業Optoma之組織架構調整，將與持股100％子公司奧圖碼科技股份有限公司依企業併購法第十九條進行簡易合併。

中光電表示，為因應集團品牌事業組織架構之調整，中光電已於2021年成立英國Optoma Holding Limited，並於其轄下新設立台灣子公司奧圖碼股份有限公司，原中光電持股100％台灣子公司奧圖碼科技之相關營運業務等皆已移轉至該公司。因此，中光電擬依企業併購法第十九條與奧圖碼科技進行簡易合併，合併之後中光電為存續公司，奧圖碼科技為消滅公司。

中光電表示，本合併案為同一集團之組織重組，會計處理僅為存續公司帳列長期投資科目與其他資產負債等科目間之調整，並無涉及換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為。

中光電同時說明，Optoma組織架構之調整將有助於資源整合綜效及品牌策略布局，以積極落實「全球化佈局，在地化經營」的品牌經營方針。