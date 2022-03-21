舞蹈空間舞團藝術總監平珩分享與東京 鷹跨國共製心得。（國家兩廳院提供）

兩邊說著不同語言的人，甚至相隔兩地見不到面，究竟要如何合作製作節目？後疫情時代，表演藝術的節目製作方式不再只有傳統的排練與演出，而是多了更多國際共製的可能。國家文藝獎得主平珩近期將多年國際共製經驗書寫成《一堂永遠不會結束的課》，和觀眾分享幕後的「眉角」。

平珩表示，她一輩子從事表演藝術工作，從黑髮到白髮蒼蒼，疫情所帶來的改變，是她沒想過的事，卻也因此又學習許多。她以和日本東京鷹舞團合作的《月球水2.0》為例，跨越12年之久，演出方式也從實體演出轉為拍攝影片再播放。

平珩表示，2010年她的舞蹈空間舞團第一次和日本的東京鷹舞團合作，「那次很開心，除了舞蹈的藝術性，還感受到他們的幽默性。舞者要能做到輕鬆幽默的表演不容易，在那次之後，我們讓舞者上了很多戲劇、小丑課程，還打造了多部親子劇，都是為了鍛鍊我們的舞者，為了《月球水2.0》的演出。」

《月球水2.0》原本要在2020年由兩團舞者同時上台演出，但遇上疫情，延期了兩次，平珩表示，不想就此取消，因而選擇轉換方式，變成兩邊各自拍攝影片，再透過剪接手法接在一起，「東京鷹舞團也很願意嘗試這全新的方式，但實際拍攝之後，所有預先想好的鏡頭和實際現場狀況不太一樣，需要多次調整，這對劇場人而言是很新的功課。」

舞蹈空間舞團助理藝術總監陳凱怡表示，鏡頭呈現和舞台大不相同，鏡頭裡甚至近得可以看見舞者的汗水，「我們嘗試了很多鏡位，後來發現舞者自己掌鏡也能呈現不一樣的效果，這對我們來說是新學習。」

兩廳院藝術總監劉怡汝觀察，在疫情下的跨國合作更是困難重重，「在無法見面的狀況下，又要能符合編舞家的要求絕對不是一件容易的事。未來不會再回到疫情前的日子，用過去的做事方法已經無法再解決問題，必須要有勇氣接受限制和挑戰，因此有更多路可以走。」