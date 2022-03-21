第11屆海派文化藝術節正式開幕。（柯宗緯攝）

策展人宓儀。（台灣上趣智業提供）

海派藝術家李磊。（台灣上趣智業提供）

第11屆海派文化藝術節暨「憶江南－風景舊曾諳 李磊的詩性與抽象藝術」展，即日起至5月15日在高雄佛光山佛陀紀念館第四展廳展出，被譽為「抽象詩人」的李磊作品首度來台參展，但他本人因疫情無法親自前來。展覽單位盼透過李磊從多角度展示的詩性與抽象，傳遞自然萬物生長之共性與生命力，帶給台灣民眾全新的感受。

這次展覽由上海文化和旅遊局、人間文教基金會共同主辦。上海市文化和旅遊局副局長金雷表示，在全球疫情影響仍未消散的當下，滬台兩地通力合作，成功在高雄舉辦本次展覽實屬不易，盼通過此次展覽在進一步促進兩岸文化藝術多源化交流的同時，也為兩岸藝術家探討中國抽象藝術的歷史淵源與發展前景搭建更廣闊的平臺。

佛陀紀念館館長如常法師指出，雖然受到全球疫情影響，但仍能在暮春3月迎來海派藝術家李磊的首次台灣個展，一定會為台灣民眾和藝術愛好者帶來舒適快意的觀展體驗，也期盼能藉由此展讓更多兩岸的民眾認識具有東方詩性美學的海派抽象藝術，帶動兩岸文藝交流。

策展人宓儀表示，在兩岸主辦方的積極推動下，這次海派文化藝術節首次聚焦抽象繪畫藝術開展交流活動，並選取被眾多媒體和評論家譽為「抽象詩人」的李磊50件抽象畫作品，從中華文化的核心理念與西方抽象藝術語言相結合的角度，展示東方抽象藝術的發展之路。

展出人李磊因疫情關係無法來台，定居高雄的數字佛教藝術家宓雄代替高中同學兼好友發言指出，同根同源的中華文化情懷和智慧是其取之不盡的精神寶庫，希望透過李磊的創作，向兩岸觀眾展示人類對家鄉、對藝術共同的情愫與追求，讓兩岸藝術愛好者在心靈上產生共鳴。

海派文化藝術節是滬台兩地文化交流活動的重要品牌之一，迄今已經成功舉辦了十一屆，活動一直秉持精益求精的原則，為兩岸民眾搭建「合作、分享」的平臺，海派繪畫藝術是特定的歷史時空下，所形成的各種文化的匯聚和融合，也成為上海這座國際都市的文化品牌和特徵。

這項展覽由上海文化聯誼會、佛光山佛陀紀念館承辦，台灣上趣智業統籌策劃，展題以「憶江南」為主標、「風景舊曾諳」為輔，觀眾可以在以四季為主題背景的展廳中，一邊欣賞繪畫作品，一邊閱讀藝術家饒富韻味的新詩，在帶給觀眾四季流轉、萬物萌發的旺盛生命力的同時，也為疫情當下的社會環境帶來一份心靈的慰藉。