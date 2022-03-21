王立任則單槍匹馬前往市黨部登記，強調依實力原則可能得到更多當選席次。（市議員王立任提供）

年底九合一選戰正式開打！民進黨內初選登記首日，台中市第二選區現任市議員王立任21日前往登記，就第二選區原提名N＋1席改為2席；王立任強調，黨內提名應有共同原則，依實力原則提名，就應該全部依實力原則來提名，選舉不應因人設事方符合公平正義的機制。

台中市第二選區(清水、沙鹿、梧棲)，民進黨原通過提N＋1共3席，因遭到黨內派系角力被推翻。日前中常會確定通過改提名2席，但可「視情況」由黨主席徵召1席女性參選；正國會的「台灣正青」新人林佳儀決定登記參選，第二選區黨內由現任王立任、楊典忠與新人林佳儀將進行「3選2」黨內初選。

正國會的台灣正青3名新人，今天由前市府交通局長王義川領軍，率領林佳儀、廖芝晏、蔡美華等聯合前往登記，隸屬林佳龍子兵的現任市議員張家銨、蔡耀頡，則陪同前往拉抬造勢。

王立任則單槍匹馬前往市黨部登記。王立任指出，提名幾席應該是看黨的策略，高額提名可創造更多得票，依實力原則可能得到更多當選席次。第二選區過去提名2席，最好時當選2席，大環境不好只當選1席，如果以其他選區實力原則來看，二選區提名2席是依實力來提名。