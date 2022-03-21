台北市內湖今天有3000戶無預警停電，台電說是鳥巢引起，但國民黨主席朱立倫諷刺說「千錯萬錯都不會是民進黨的錯」。行政院長蘇貞昌對此表示，國民黨執政的時候，每年動物侵入導致停電、跳電多達3000多件，現在已經降剩下1000多件，這都是事實，有據可查。

蘇貞昌今天出席教育部舉辦的第25屆國家講座、第4屆國家產學大師獎及第65屆學術獎頒獎典禮時，面對媒體詢問關於內湖停電議題，他表示，只要看看現場，就知道明明是鳥巢引起，卻又要把它歪樓到政治去，這樣就不是就事論事。

蘇貞昌說，就實際數字來看，國民黨執政的時候，一年動物侵入，以致於停電、跳電3000多件，現在已經降到2000件，甚至他就任這3年來，剩下1000多件，這都是事實，他請民眾也幫忙防護各個變電箱，相關設備都能夠把它防護好，行政院也會請經濟部要求台電盡量增加保護措施，不過有些時候會碰到意外狀況，也要拜託大家體諒。