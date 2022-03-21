8吋晶圓代工廠世界先進（5347）21日宣布，已獲得中華民國證券櫃檯買賣中心核准，將發行新台幣70億元之五年期無擔保普通公司債。其中甲券共60億元，年利率為0.90％，用於擴建廠房與購買機器設備，以支應產能擴充並提升營運效益；乙券共10億元為綠色債券，年利率為0.85％，用於再生能源與能源科技發展、提升能源使用效率及節約能源與加強汙染防制。此次公司債之申報發行日為民國111年3月29日。

世界先進董事長方略於日前法人說明會中指出，8吋晶圓代工產能今年仍是供不應求，電源管理IC及車用面板驅動IC接單續增，上半年將維持相當高的產能利用率。由於客戶願意簽訂產能保障長約，世界先進積極進行晶圓三廠及晶圓五廠的新產能建置，預估今年資本支出將提升至240億元，較去年增加1.5倍。

世界先進晶圓三廠的月產能2.4萬片擴產計畫，已在去年第四季開出0.8萬片，今年上半年將逐步完成1.6萬片產能建置並開始量產。至於晶圓五廠亦將開始進行廠務修整並建置2萬片產能，明年上半年進入量產。