彤溫岑二重唱新歌〈不簡單〉MV邀請金鐘視后吳奕蓉演出。（大賞門文創提供）

彤溫岑二重唱客語新歌〈不簡單〉MV邀請金鐘視后吳奕蓉獨挑大樑演出，寒假期間於宜蘭的卯澳漁村拍攝，透過狗狗視角觀察女主人吳奕蓉為情牽動，極為動人！而彤溫岑二重唱只需要擔任歌者角色，原可輕鬆對嘴，但因遇到過年期間的低溫特報，穿著無袖、裙裝的彤溫岑冷到皮皮挫，體感溫度趨近於零度，姐妹倆玉腿猛發抖，導演喊卡時，工作人員急忙將羽絨衣蓋到她們身上，幸好小漁村裡的阿北親切招呼彤溫岑和劇組到家中避寒，特地打開暖爐還招呼兩姐妹吃晚餐。

〈不簡單〉MV 由新銳導演唐健哲操刀，邀請吳奕蓉與狗明星一同主演，營造一段曾遺憾、到最後對所愛之人所給予的祝福。而由狗狗充滿陪伴感的鏡頭語言，也陪著她一起經歷著生命中不能承受之輕。 有趣的是，MV中隨處可見的低鏡頭，代表著狗狗對主人的視角，但在拍攝時，導演卻必須長時間彎著腰掌鏡，彤溫岑心疼說：「所以雖然我們冷到爆，導演卻是累到滿頭大汗，衣服一件一件脫，超級勇的！」

不為人知的是，彤溫岑二重唱看到龜山島居然會「頭暈」，原來是某個夏天全家曾到宜蘭遊玩時，搭船出海賞海豚，沒想到駛近龜山島時，突然風浪變大，整艘載滿遊客的船使勁搖晃，連船長都緊張不已，20歲的姊姊亦彤形容當時搖晃的程度錯覺直逼遊樂園的「海盜船」，19歲的妹妹亦岑則驚嚇於全船此起彼落的嘔吐聲，很多遊客暈到直接把午餐都吐出來了，隨著風浪嘔吐物不小心還「飛來飛去」，所以，當天一到MV拍攝現場，姐妹倆一看到龜山島便想起海上驚魂，不約而同直呼：「我頭又發暈了！」