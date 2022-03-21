屏東縣長初選進入白熱化階段，有意角逐縣長大位的民進黨立委莊瑞雄21日大力推廣屏東可可產業，由於屏東是種植可可沃土，且獲得多項世界大賽冠軍；莊強調，未來有機會，將投入資源規畫跨域結合，讓本土可可產業加工製成再升級，建立新世代的農業典範。

近年屏東可可在質、量都有突出表現，屢次在巧克力世界大賽中奪牌，是名副其實台灣之光，莊瑞雄指出，屏東因得天獨厚氣候，適合可可生長，許多農民投入種植，迄今可可種植面積已逾300公頃，居全國之冠，在農民們用心培育下，屏東巧克力在ICA世界巧克力大賽獲得7金、11銀、9銅佳績，揚名國際。

為推廣屏東可可栽種與產業發展，莊瑞雄透過社群平台發布推廣影片，讓民眾一窺可可產業鏈的生產與加工過程。莊瑞雄介紹，他與屏東內埔青農小鍾認識許久，小鍾致力於提升可可種植技術，增進加工品質，並堅持使用屏東可可豆發展品牌「可可雅米」，製作出風味獨特的巧克力產品，更在世界巧克力大賽中獲得銀牌，成為屏東之光。

莊瑞雄說，台灣是少數既有栽培能力，又能自行加工、銷售巧克力的國家，屏東絕對是在可可產業中潛力十足、前景無限。

他強調，若未來有機會當選縣長，將積極規畫跨域結合，多方協力發展本土可可，進行農民產銷增能培力，讓可可生產與加工相關產業體系逐漸紮根，藉以建構可可產業完整價值鏈，強化農村競爭力，活化在地經濟，建立農業典範。