馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷一行人搭乘的包機，於21日下午5時39分降落於桃園國際機場，停靠C1停機坪。（陳麒全攝）

馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷一行人搭乘的包機，於21日下午5時39分降落於桃園國際機場，停靠C1停機坪。（陳麒全攝）

馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷於21日下午率團抵台進行國是訪問，這是柯布亞在2020年就任後，第一次來台訪問，對深化兩國邦誼具有重大意義。外交部長吳釗燮代表接機，柯布亞並未在桃園機場發表談話，訪問團僅在包機前接受合影，並向採訪記者揮手致意。（陳麒全攝）

馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷於21日下午率團抵台進行國是訪問，這是柯布亞在2020年就任後，第一次來台訪問，對深化兩國邦誼具有重大意義。外交部長吳釗燮代表接機，柯布亞並未在桃園機場發表談話，訪問團僅在包機前接受合影，並向採訪記者揮手致意。（陳麒全攝）

馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷於21日下午率團抵台進行國是訪問，這是柯布亞在2020年就任後，第一次來台訪問，對深化兩國邦誼具有重大意義。外交部長吳釗燮代表接機，柯布亞並未在桃園機場發表談話，訪問團僅在包機前接受合影，並向採訪記者揮手致意。（陳麒全攝）

馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷於21日下午率團抵台進行國是訪問，這是柯布亞在2020年就任後，第一次來台訪問，對深化兩國邦誼具有重大意義。

馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷一行人搭乘的包機，於21日下午5時39分降落於桃園國際機場，停靠C1停機坪，訪問團一行11人，將於21日至25日期間展開在台國是訪問。

外交部長吳釗燮代表接機，柯布亞一行人在班機停妥後，依續走下包機，雙方因疫情關係，以互碰手肘方式取代握手致意，柯布亞並未在桃園機場發表談話，訪問團僅在包機前接受合影，並向採訪記者揮手致意，隨後由外交部工作人員引導，前往國賓室外完成入境採檢作業後搭車離去。

總統府發言人張惇涵21日上午發布新聞稿表示，蔡英文總統將於22日上午在總統府以隆重軍禮迎接訪團，並將頒贈柯布亞「采玉大勳章」，表彰他對增進兩國合作及邦誼的卓著貢獻。同日午間，總統將設國宴款待，就兩國合作及共同關切事務深入交換意見。

柯布亞此行也將接受外交部長吳釗燮款宴，並出席見證台馬農業技術合作協定（Agreement of Agricultural Technical Cooperation）換文儀式。