桃園一間工程行，2月才成立，卻遭法務部行政執行署桃園分署扣押存款和貨款，原來是因為姜姓負責人曾2度酒駕遭罰11.2萬，透過桃園分署強力執法，逼得姜男乖乖繳清積欠十年的罰鍰。

45歲姜姓男子，2012年和2016年2度酒駕，遭桃園市政府交通事件裁決處開罰11萬2000元罰鍰，卻遲遲未繳納，自2013年迄今，經多次移送執行，都因姜男名下無財產而無法執行。

但桃園分署鍥而不捨，持續積極調查他財產和所得資料，今年2月間發現姜男新成立一間工程行，立刻核發執行命令，扣押該工程行的存款及貨款，逼得姜男在收到執行命令的隔天連忙到場清繳，讓積欠十年的罰鍰終獲全額清償。

另外還有44歲的張姓男子，2019年11月12日因騎乘機車拒絕接受酒精濃度測試，遭桃園交裁處處以18萬元罰鍰，張男收受相關罰鍰、催繳文書都不理會，經桃園交裁處移送桃園分署執行，但張男仍置之不理，桃園分署積極調查，發現張男郵局帳戶有存款，立即核發執行命令扣押張男存款。

桃園分署呼籲民眾勿酒駕，以維護用路人人身及財產安全，收到罰單後，務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，如無法一次清償，也應主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免財產遭到強制執行，得不償失，強調桃園分署會持續調查，彰顯強力執行決心。

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