大陸東方航空傳出重大空難！大陸民航局官網21日傍晚公布，東航一架由昆明飛往廣州的波音737客機，於梧州上空失聯並墜毀。機上人員共132人，民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。目前傷亡情況未明。

失事的MU5735航班由東航雲南公司波音737飛機執飛，飛機編號為B-1791，機齡6.8年，屬於較新的客機。飛機墜毀消息曝光後，波音美股盤前股價一路下挫，截至18點，波音美股盤前已重挫7.12％，報179.1美元。上個交易日（18日）波音收報192.83美元。

新浪網報導，近年波音737系列飛機屢傳事故，並統整了近幾年的重大事故。

2016年：3月19日，杜拜航空FZ981航班波音737-800客機在俄羅斯頓河畔羅斯托夫州目的地機場降落之際發生空難，在首次降落失敗、復飛再降時墜毀，機上55名乘客和7名機組人員全部遇難。

2018年：10月29日，印尼獅航一架由737 MAX 8執飛的從雅加達飛往邦加檳港的飛機墜毀。這是一架機齡僅四個月的波音737 MAX 8飛機。機上的188名乘客和7名空乘人員全部遇難。

2019年：3月10日8時38分，衣索匹亞航空公司一架波音737-MAX8客機從埃塞首都阿迪斯阿貝巴起飛，飛機起飛後不久在距首都約45公里的比索夫圖附近墜毀，機上載有149名乘客和8名機組人員。失事客機造成157人死亡，失事飛機上有8名中國人。

2020年：1月8日，一架烏克蘭客機在德黑蘭霍梅尼國際機場附近墜毀，機上載有170名乘客，飛機型號為波音737，起飛後很快在機場附近帕蘭德地區墜毀，所有人員全部遇難。

2022年：3月21日，大陸國家民航局通報東航一架波音737客機在執行昆明—廣州航班任務時，於梧州上空失聯並墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。