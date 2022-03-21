美公衛專家相繼提出警告，表示新崛起而且高傳染力Omicron變異株「BA.2」會在美國掀起一波疫情，儘管症狀可能較不嚴重，但估計目前美國新增病例中約有三成來自此變種病毒。

白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）表示，「BA.2」的傳染力比Omicron高出50～60％。公衛官員們持續強調，新冠病毒疫苗和加強劑仍是預防引發重症的最佳方式。

佛奇20日（周日）受訪時指出，新的變異株「確實傳染力增加，然而當你觀察案例後發現，似乎比較不會變成重症，並且也沒有降低疫苗或過去曾染疫的免疫反應。」

新冠病毒變異株已經導致中國與歐洲部分地區感染人數激增。佛奇表示，估計變異株約占美國的新確診案例的25～30％，可能成為美國最主要的變種病毒。

美國衛生局長莫西（Vivek Murthy）以及美國食品藥物管理局（FDA）前局長、現任輝瑞董事考特里布（Scott Gottlieb）周日亦對BA.2提出類似觀點。

莫西指出，變異株會導致新一波疫情，但美國目前的情況比兩年前更好，「不過我仍應做好準備，新冠病毒不會消失。我們的重點應該在做好準備，而非恐慌。」

考特里布幾天前提到，受到BA.2影響，預料確診人數會上升，但不會造成大規模的感染潮，「我認為今年夏天仍會維持低水準的感染，但在這之前，我們可能會看見如同歐洲現在所見的部分疫情升溫，但或許不那麼顯著。」

美國疾病管制預防中心（CDC）上周六呈報，新增感染新冠病毒人數逾3萬1,200人，958人死亡，兩項數據皆低於年初的水準。