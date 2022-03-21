財政部國產署副署長游適銘21日指出，我國近期增訂國有土地提供設置下水道用戶排水設備償金退還機制，估計大概有數件可適用。

用戶排水設備需要使用國有土地時，國產署將依照當年度申報地價5％計算50年總金額一次收費，期限屆滿50年後不再收取。如果未滿年限，用戶就把排水設備拆除，國產署會依比例退還償金。

國產署表示，在50年償金期間，個人、企業可能自行拆除建物或配合政府危老重建而拆除重建。國產署表示，在期限屆滿前提前拆除不使用者，國產署可按日數比例無息退還未到期償金，也就是比照國有非公用土地提供袋地通行作業要點第10點第1項規定。

另國產署配合衛生福利部推動中醫藥永續發展政策，針對國有出租農作地及耕地承租人，作種植中藥藥用植物使用且符合承租公有或國營事業土地種植中藥藥用植物獎勵及租賃期限保障辦法第6條及第13條規定者，可享有10年～20年租期保障，不受國有財產法第43條限制。承租人可檢附申請書及經中央主管機關核定租期保障之相關證明文件，向出租機關申請。

國有土地屬全民資產，國產署表示，除保育、公用優先外，我國配合都市發展及相關政策推動，依國有財產法等相關規定，以多元方式釋出國有土地供民間使用，解決民眾用地需求，促進國家資產有效利用。