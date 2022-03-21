九合一大選將於11月26日登場，國民兩黨積極布局桃園市議員選舉，民進黨將提名30席，搶先本周開放領表登記，前市議員張肇良和前體育局專員黎正評2人搶頭香完成登記，國民黨則將提名35席，緊接著在下周受理登記，2黨都將待登記結果於下月辦初選。

民進黨桃園市黨部21日起到25日辦理市議員參選領表登記作業，首日有多達20人領表，包括龜山區有現任議員陳雅倫、議員林俐玲的兒子李宗豪，蘆竹區有前議員許清順，大園區有現任議員游吾和，中壢區有現任議員徐景文、彭俊豪、前立委黃仁杼及現任桃園市客家局長黃傅淑香的兒子黃崇真、前資訊科技局專員張曉昀，平鎮區有現任議員劉仁照，楊梅區有現任議員鄭淑方、前體育局專員黎正評，龍潭區有前議員張肇良，新屋區有現任議員陳睿生，觀音區有現任議員郭蔡美英。

首日僅2人完成登記，市黨部原評估有4區因競爭者眾，將展開初選，包括中壢8搶5、楊梅5搶2、大園和龍潭都是2搶1，恐將進入全民調以後，才能確認提名人選，但仍語帶保留，若登記人數超過規畫提名人數，協調不成仍要全民調，將待25日登記截止才能確定。

像是桃園區預計提名6席，首日除了現任議員余信憲、黃家齊、李光達都領表外，民進黨團總召黃景熙女兒黃瓊慧、福元里長朱智菁、以及桃園市工策會副總幹事黃永鎮也都有領表，另還有民進黨派系「湧言會」在桃園力挺的唯一一位候選人李柏瑟尚未領表，若7人全數登記參選，恐將興起另一波廝殺，據悉黃永鎮是妻子代為領表，仍在評估是否參選，並未鬆口。